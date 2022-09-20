Еще в конце лета в журнале «Учитель Башкортостана» был опубликован рекомендованный календарь учебных, праздничных и каникулярных дней для общеобразовательных учреждений республики. Годовое календарное расписание предназначено для школ, где обучение проходит по четвертям в режиме пятидневки.
Согласно этому расписанию, в учебных учреждениях Уфы новый учебный год начинается 1 сентября 2022 года и делится на четыре части с тремя каникулярными периодами:
Примечательно, что весенние каникулы пройдут в школах Уфы на две недели раньше, чем в других российских регионах. По рекомендации Минобразования даты весеннего отдыха приходятся на 08.04.23 — 16.04.23. Однако решение о сроках и продолжительности периодов обучения и отдыха школы в регионах могут принимать самостоятельно.
Самым маленьким школьникам с целью снижения нагрузки назначается дополнительный отдых. Первоклассники Уфы смогут отдохнуть еще неделю в феврале 2023 года: дата при этом определяется каждой школой отдельно.
Раньше почти на три недели начнутся осенние каникулы в школах Уфы, где обучение проходит по триместровой системе. В таких общеобразовательных учреждениях учебный год разделяется не на привычные четверти, а на шесть одинаковых учебных периодов с однонедельными периодами отдыха между ними. То есть дети уходят отдыхать через каждые пять недель обучения.
В Башкирии триместровая система обучения действует в 74 школах. Такие учебные учреждения есть и в Уфе — например, школа № 159.
Первые осенние каникулы для учащихся по триместровой системе начнутся с 10 октября. Следующий период учебы — с 16 октября по 21 ноября. То есть вторые осенние каникулы продлятся до 27 ноября.
Зимний отдых у школ Уфы с триместровой и традиционной системой совпадает. Все школьники в Уфе будут отдыхать на новогодние праздники — с 31-го декабря до понедельника 9 января. Но в феврале будут еще неделя отдыха — 20–26 февраля. Весенние модули разделят недельные каникулы с 3-го по 9-е апреля.
Окончательные даты и продолжительность периодов отдыха и учебы определяется школьным педсоветом. Перенос сроков либо дополнительные дни каникул возможен при низких температурах воздуха: минус 25 градусов для младшеклассников и минус 28 для учеников средней и старшей школы. Кроме того, на даты могут повлиять превышение эпидемического порога заболеваемости либо карантин. Так, например, в 2020 году осенние каникулы в Уфе были продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусом.