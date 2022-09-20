Раньше почти на три недели начнутся осенние каникулы в школах Уфы, где обучение проходит по триместровой системе. В таких общеобразовательных учреждениях учебный год разделяется не на привычные четверти, а на шесть одинаковых учебных периодов с однонедельными периодами отдыха между ними. То есть дети уходят отдыхать через каждые пять недель обучения.