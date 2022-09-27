Успеть до 1 октября! Ипотечная программа со ставкой от 1,9% годовых на весь срок

«Сегодня покупатели жилья особенно чувствительны не только к цене квадратного метра, но и к условиям по ипотеке. Понимая это мы совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над сохранением наиболее выгодных условий для наших клиентов. Именно поэтому мы запустили программу с субсидированной ипотечной ставкой под 1,9%[1] на весь срок ипотеки. На данный момент это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости, которым вы можете воспользоваться при выходе на сделку по 30 сентября 2022 года включительно. А срок согласования заявки с банком в среднем 3-6 часов.» - рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».