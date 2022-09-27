Успеть до 1 октября! Ипотечная программа со ставкой от 1,9% годовых на весь срок

Пока некоторые банки рассматривают повышение ипотечных ставок, ГК «Первый Трест» запустила специальную ипотечную программу для покупки квартир в Уфе.
«Сегодня покупатели жилья особенно чувствительны не только к цене квадратного метра, но и к условиям по ипотеке. Понимая это мы совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над сохранением наиболее выгодных условий для наших клиентов. Именно поэтому мы запустили программу с субсидированной ипотечной ставкой под 1,9%[1] на весь срок ипотеки. На данный момент это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости, которым вы можете воспользоваться при выходе на сделку по 30 сентября 2022 года включительно. А срок согласования заявки с банком в среднем 3-6 часов.» - рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».
Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках программы «Госпрограмма 2020». Максимальный срок действия специальной ставки до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, либо в офисах продаж ГК «Первый Трест»: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, строение 9 (вход с улицы Р. Нуреева).
[1] Не является публичной офертой. Процентная ставка 1,9% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для иных регионов Российской Федерации. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно).
Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 27.09.2022 г. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.