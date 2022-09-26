Что ожидает строительный сектор?

Реализуемый проект должен выдерживать стресс-тест банка на снижение рыночной конъюнктуры по плану продаж и т.д. Банки внимательно анализируют поступившие заявки на проектное финансирование, поэтому те девелоперы в чьей финансовой устойчивости или ликвидности проектов возникают сомнения получают отказ. Кроме согласования бизнес-плана, в который входят такие показатели, как темпы строительства и продаж, маркетинговая и ценовая политика, банки проводят мониторинг качества проекта. Застройщик ежемесячно предоставляет отчёты по выполнению ключевых показателей: соответствие графику строительных работ, продаж квартир, фотоотчеты. Кроме того, представители банка совершают выезды на строительную площадку. Всё это даёт дополнительные гарантии дольщику в том, что его проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.