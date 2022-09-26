Что ожидает строительный сектор?

Все эти события заставляют нервничать как участников рынка недвижимости, так и покупателей, которые хотят приобрести квартиру в ближайшее время.
Чтобы получить ответы на наиболее острые вопросы, которыми сегодня задаются все те, кто планирует покупку квартиры, мы обратились к одному из ведущих застройщиков РБ, ГК «Первый Трест».
Главный вопрос, который сегодня возникает у большинства есть ли вероятность остановки строительства?
- На сегодняшний день мы не видим причин останавливать текущие проекты. Наша компания продолжает работу в обычном формате, как в направлении продаж и строительства текущих проектов: ЖК «Новатор», Grand&Grand, Urbanica и особого дома «Сенатор», так и по согласованию и проектированию новых ЖК. Например, в начале сентября у нас стартовали продажи нового дома Consul, который является частью ЖК «Уфимский Кремль» и возводится на улице Новомостовой.
Могут ли возникнуть задержки со сдачей уже начатых проектов? И снизятся ли темпы строительства в целом?
Сегодня застройщикам не выгодно снижать темпы строительства. Во-первых, из-за этого может пострадать репутация компании. Во-вторых, по проектам, строящимся по программе проектного финансирования есть жёсткий дедлайн и штрафные санкции, прописанные в договоре с банком. В-третьих, несмотря на то, что финансовая модель, просчитанная при запуске ЖК предусматривает небольшой лаг на удорожание стройматериалов в течении срока строительства, сегодня ситуация на рынке слишком не предсказуема, поэтому все стараются уложиться в поставленные сроки.
Однако для некоторых проектов на рынке недвижимости есть риск переносов срока ввода. В большей степени – это проекты которые находятся на финальной стадии строительства, но не успели получить все необходимые для завершения объекта материалы и комплектующие. Но можно не сомневаться, что застройщики в любом случае выполнят обязательства перед покупателями. При отсутствии оригинального материала или товара будет подобран максимально близкий по качеству аналог.
Как на сегодняшний день обстоят дела с импортозамещением и грозит ли замена используемых ранее материалов на аналоги снижением качества строительства?
- Основной критерий для выбора поставщиков для нас - это качество. Поэтому выбирая новых партнёров мы в первую очередь проверяем технические характеристики товара на соответствие стандартам, которые были заложены в наших проектах изначально. Для импортозамещения лифтов нами выбран Китайский поставщик, который входит в число мировых лидеров по производству лифтового оборудования. По позициям насосное оборудование и облицовочные материалы на данный момент изучаем характеристики и подбираем достойную альтернативу, как среди Российских и Белорусских поставщиков, так и среди производителей Азии и Турции.
Среди них существуют 100% аналоги европейских производств, которые предоставляют тот же уровень качества и сроки эксплуатации. Ведь чаще всего закупка комплектующих от известных производителей была обусловлена не отсутствием достойной альтернативы среди отечественных или азиатских аналогов, а тем, что большинство потребителей привыкли считать, что зарубежное качественнее. Каких-то серьёзных проблем с заменой используемых ранее материалов или ухудшения качества строительства нет. Единственный недостаток, который возникает в этой ситуации – это дополнительное время на поиск новых поставщиков и заключение договоров.
Что обеспечивает стабильность строительной отрасли?
- Три года назад в нашей стране был запущен отличный инструмент, который сегодня оказывает большую поддержку отрасли строительства – проектное финансирование. Благодаря этой реформе граждане получили уверенность в сохранности средств, вкладываемых в жильё на стадии строительства. А застройщики получили надежный канал финансирования, не зависящий от текущих темпов продаж. На сегодняшний день мы возводим по новым правилам уже 6 домов, а это около 110 000 кв. м, что делает нас застройщиком с самым большим количеством объектов, строящихся по программе проектного финансирования в Уфе.
Какие преимущества клиент получает, покупая квартиру в доме, строящемся по программе проектного финансирования?
- Аккредитация банками это своего рода гарантия надёжности застройщика. Кроме того, что текущая схема работы в случае форс-мажорных обстоятельств гарантирует возврат средств в размере стоимости недвижимости (прим. Редакции на сегодняшний день максимальная сумма возврата 10 000 000 рублей). Она подразумевает контроль строительного процесса со стороны банка на всем производственном цикле проекта. Участие кредитной организации в проекте начинается задолго до строительства и старта продаж, еще на этапе его подготовки. Требования достаточно жёсткие, как в отношении застройщика, так и для кредитуемого проекта. И для получения проектного финансирования, застройщик должен иметь, достаточный опыт, хорошее финансовое положение на примере реализации аналогичных проектов, основное и дополнительное обеспечение, удовлетворяющее требованиям банка-кредитора.
Реализуемый проект должен выдерживать стресс-тест банка на снижение рыночной конъюнктуры по плану продаж и т.д. Банки внимательно анализируют поступившие заявки на проектное финансирование, поэтому те девелоперы в чьей финансовой устойчивости или ликвидности проектов возникают сомнения получают отказ. Кроме согласования бизнес-плана, в который входят такие показатели, как темпы строительства и продаж, маркетинговая и ценовая политика, банки проводят мониторинг качества проекта. Застройщик ежемесячно предоставляет отчёты по выполнению ключевых показателей: соответствие графику строительных работ, продаж квартир, фотоотчеты. Кроме того, представители банка совершают выезды на строительную площадку. Всё это даёт дополнительные гарантии дольщику в том, что его проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что такие крупные и финансово устойчивые застройщики, как ГК «Первый Трест» не только не планируют приостанавливать текущие проекты, но и наоборот увеличивают объёмы строительства.
Следить за ходом строительства в режиме онлайн вы можете на сайте 1trest.ru, перейдя на страницу интересующего вас жилого комплекса.