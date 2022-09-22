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В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

22 сентября 05:15
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД проверят как техническое состояние автобусов, так и самих водителей, выполняющих рейсы, сообщает пресс-служба ведомства

Сегодня в сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Уфы сплошные проверки транспортных средств, выполняющих пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Сообщается, что проводимые мероприятия будут направлены на профилактику нарушений ПДД среди водителей общественного транспорта, а также повышение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок в башкирской столице.

В ведомстве отмечают, что в ходе проверок автоинспекторы обратят особое внимание на техническое состояние транспорта, а также нормам перевозки пассажиров.Внимание уделят также и самим водителям. Автоинспекторы проверят режим труда и отдыха, а также прохождение медицинского и технического осмотров перед выполнением рейсов.

Ранее стало известно о возобновлении автобусных маршрутов, проходящих по улице Комсомольской в Уфе. Проезд общественного транспорта здесь был под запретом в связи с ремонтом дороги. В мэрии сообщили, что со временем количество общественного транспорта здесь возрастёт.

Также в начале этой недели этой недели стало известно о повышении стоимости проезда на одном из городских автобусов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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