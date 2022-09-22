В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

В ведомстве отмечают, что в ходе проверок автоинспекторы обратят особое внимание на техническое состояние транспорта, а также нормам перевозки пассажиров.Внимание уделят также и самим водителям. Автоинспекторы проверят режим труда и отдыха, а также прохождение медицинского и технического осмотров перед выполнением рейсов.