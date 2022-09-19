mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рабочим площадки конгресса «Транспорт и строительство» в Уфе не хватило туалетов

19 сентября 10:24
Фото: 1MI
В парке «Конгрессный» негде помыть руки, а на всю огромную площадь, где пройдет конгресс работает лишь один биотуалет, сообщила Ирина Опарина на странице главы Башкирии в соцсетях 19 сентября.

Завтра, 20 сентября в Уфе стартует первый международный конгресс «Транспорт и строительство». Двухдневный конгресс пройдет в парке «Конгрессный», там же где в прошлом году проходил IХ чемпионат WorldSkills Russia в Уфе. Однако сегодня, 19 сентября, за день до старта конгресса пользовательница Ирина Опарина в комментариях на странице радия Хабирова поинтересовалась весьма щепетильным вопросом, а точнее вопросами — «почему порядка пяти капитальных туалетов, имеющихся на территории закрыты» и «как можно работать в антисанитарных условиях?».

По словам Ирины Опариной на территории парка «Конгрессный», где в данный момент ведутся монтажные работы отсутствуют «элементарные удобства, такие как кран для мытья рук, и туалет». Женщина уточнила, что туалет на площадке есть, но один на всю огромную площадь монтажных работ действует. При этом имеющийся на площадке биотуалет в «отвратительном состоянии».

На странице главы возмущенная женщина вопрошает — как можно работать в антисанитарных условиях и просит главу разобраться.

Такой огромный масштаб мероприятия и такие отвратительные условия его подготовки, а ведь там работают представители российских и международных регионов!!!Ирина Опарина

В пресс-службе Конгресс-Бюро Башкортостана Mkset сообщили, что на время проведения работ по застройке парка «Конгрессный» и в целях подготовки его к проведению мероприятий в рамках Международного конгресса «Транспорт и строительства» для всех сотрудников, работающих на площадке, уборные функционировали и функционируют на втором этаже здания магазина Castorama. Все, кто задействован в подготовке мероприятия пользуются ими.

— С сегодняшнего дня начались мероприятия и все удобства, находящиеся по периметру площадки, в полном доступе для участников. Также добавим, что клининговые службы осуществляют уборку всех павильонов, а также территории парка «Конгрессный» в соответствии с составленным графиком — уточнила Лия Губайдуллина, пресс-секретарь Конгресс-Бюро Республики Башкортостан.

Напомним, нынешним летом Mkset обратил внимание на шатры в том же парке «Конгрессный», которые простояли год после проведения IХ чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Власти в прошлом году обещали передать их в пользование районам республики, но как минимум год конструкции стояли в поле, несмотря на то, что прочили им весьма интересное и насыщенное будущее. Нынешней осенью часть павильонов власти хотели использовать как площадку для проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но эти планы, как известно, сорвались из-за отмены форума.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48