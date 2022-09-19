Рабочим площадки конгресса «Транспорт и строительство» в Уфе не хватило туалетов

Напомним, нынешним летом Mkset обратил внимание на шатры в том же парке «Конгрессный», которые простояли год после проведения IХ чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Власти в прошлом году обещали передать их в пользование районам республики, но как минимум год конструкции стояли в поле, несмотря на то, что прочили им весьма интересное и насыщенное будущее. Нынешней осенью часть павильонов власти хотели использовать как площадку для проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но эти планы, как известно, сорвались из-за отмены форума.