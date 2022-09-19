Рабочим площадки конгресса «Транспорт и строительство» в Уфе не хватило туалетов

Завтра, 20 сентября в Уфе стартует первый международный конгресс «Транспорт и строительство». Двухдневный конгресс пройдет в парке «Конгрессный», там же где в прошлом году проходил IХ чемпионат WorldSkills Russia в Уфе. Однако сегодня, 19 сентября, за день до старта конгресса пользовательница Ирина Опарина в комментариях на странице радия Хабирова поинтересовалась весьма щепетильным вопросом, а точнее вопросами — «почему порядка пяти капитальных туалетов, имеющихся на территории закрыты» и «как можно работать в антисанитарных условиях?».
По словам Ирины Опариной на территории парка «Конгрессный», где в данный момент ведутся монтажные работы отсутствуют «элементарные удобства, такие как кран для мытья рук, и туалет». Женщина уточнила, что туалет на площадке есть, но один на всю огромную площадь монтажных работ действует. При этом имеющийся на площадке биотуалет в «отвратительном состоянии».
На странице главы возмущенная женщина вопрошает — как можно работать в антисанитарных условиях и просит главу разобраться.
Такой огромный масштаб мероприятия и такие отвратительные условия его подготовки, а ведь там работают представители российских и международных регионов!!!Ирина Опарина
В пресс-службе Конгресс-Бюро Башкортостана Mkset сообщили, что на время проведения работ по застройке парка «Конгрессный» и в целях подготовки его к проведению мероприятий в рамках Международного конгресса «Транспорт и строительства» для всех сотрудников, работающих на площадке, уборные функционировали и функционируют на втором этаже здания магазина Castorama. Все, кто задействован в подготовке мероприятия пользуются ими.
— С сегодняшнего дня начались мероприятия и все удобства, находящиеся по периметру площадки, в полном доступе для участников. Также добавим, что клининговые службы осуществляют уборку всех павильонов, а также территории парка «Конгрессный» в соответствии с составленным графиком — уточнила Лия Губайдуллина, пресс-секретарь Конгресс-Бюро Республики Башкортостан.
Напомним, нынешним летом Mkset обратил внимание на шатры в том же парке «Конгрессный», которые простояли год после проведения IХ чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Власти в прошлом году обещали передать их в пользование районам республики, но как минимум год конструкции стояли в поле, несмотря на то, что прочили им весьма интересное и насыщенное будущее. Нынешней осенью часть павильонов власти хотели использовать как площадку для проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но эти планы, как известно, сорвались из-за отмены форума.