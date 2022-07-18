Запустение и разруха: что произошло с гигантскими павильонами в Уфе для WorldSkills

Прошел почти год с тех пока, как в Башкирии прошел финал чемпионата WorldSkills Russia. На память об этом мероприятии, на выезде из города, остались огромные павильоны. Власти обещали передать их в пользование районам, но прошел год, а купленные за бюджетные деньги быстровозводимые конструкции все еще стоят и ветшают.

Сохранился стенд с паспортом объекта Фото: Mkset.ru Год назад здесь кипела жизнь: на территории уложили искусственные газоны, установили инсталляции. По территории курсировали автокары, которые подвозили посетителей к интересным для них площадкам (площадь парка молодых профессионалов огромна). Внутри шатров шли соревнования по различным дисциплинам. Там работали молодые робототехники, программисты, дизайнеры, технологи, медики. На шатрах видны буквы-обозначения блоков Фото: Mkset.ru Сейчас от всего этого яркого великолепия почти ничего не осталось. Между шатрами выросла сорная трава. В огромных шатрах пустынно и безлюдно, и только ветер гуляет в их просторах, срывая полотна с остовов. Некоторые конструкции уже полностью обнажены. Не осталось и следов от ровных дорожек, территория по периметру изрезана траншеями. Сам парк обнесли забором — проникнуть внутрь нельзя. Здесь видны остатки искусственного газона Фото: Mkset.ru До открытия чемпионата, во время и после его проведения неоднократно подчеркивалось, что оборудование, которое закупалось для соревнований, позже передадут ссузам Башкирии. Позже сообщалось, что все станки и инструменты отправили в учебные заведения республики. Что касается шатров, то 25 августа прошлого года государственное ИА «Башинформ» отмечало, что инфраструктуру, которая использовалась для соревнований, отдадут на нужны районов Башкирии. Об этом агентству стало известно по время визита на площадку премьер-министра Андрея Назарова. Ветер срывает полотна с конструкций Фото: Mkset.ru «К примеру, всесезонные тентованные конструкции, которые сейчас располагаются на площадке WorldSkills на улице Рубежной, могут быть использованы для конгрессной деятельности, сельского хозяйства и спорта», — говорилось в публикации. Территорию обнесли забором, но ветру он не мешает Фото: Mkset.ru 30 августа того же года, подводя на оперативном совещании в правительстве итоги нацфинала WorldSkills, глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами «заякорить» WorldSkills Russia за Уфой. Он также сообщил, что площадка, где проходил чемпионат, может стать центром развития профессионального образования. «Очень интересная конструкция получилась. 80 тысяч квадратных метров. Жалко разбирать», — объяснил он. Въезд на площадку закрыт Фото: Mkset.ru Кроме того, заявлялось, что на площадке чемпионата будет создан авиационный кластер — правда, понять это высказывание можно было двояко. Возможно, имелась в виду не сам парк молодых профессионалов, а площадка мероприятия в концептуальном смысле. Огромные шатры опустели Фото: Mkset.ru Так или иначе, сейчас всесезонные конструкции выглядят брошенными. Их обнесли забором и охраняют периметр, однако ветер хозяйничает в шатрах. Информированный источник сообщил Mkset, что тем не менее в ближайшее время на территории планируют провести медовый форум, а разрушенные конструкции вскоре демонтируют. На проведение финала IХ чемпионата WorldSkills Russia в Уфе из республиканского бюджета выделили сотни миллионов рублей. Так, только питание участников обошлось в 58,2 млн, оборудование для таких специальностей, как «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Архитектура», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Финансы» и «Сварочные технологии». Начальная максимальная цена контрактов, стоило 49,5 млн рублей. На 3D-принтеры, кухонное оборудование, печатные устройства, инструменты и приборы для ветеринарной хирургии потратили 83,8 млн рублей. Церемонии открытия и закрытия чемпионата «Молодые профессионалы» стоили 24,8 млн рублей. Кроме этого, проводилось еще множество мелких тендеров: на организацию выступлений артистов, аренду звукового и светового оборудования и др. Известно, что возведение павильонов для проведения чемпионата доверили нефтекамскому заводу модульных конструкций «Башеврокуб» (он же выступал генподрядчиком строительства ковид-госпиталей под Уфой, в Стерлитамаке, Туймазах и Сибае). Всего было построено 19 павильонов. Mkset не удалось обнаружить контракты на их строительство на портале госзакупок. Сотрудник «Башеврокуба» сообщил, что стоимость возведения таких конструкция - коммерческая тайна. Чтобы примерно оценить стоимость павильонов, которые теперь никому не нужны, мы обратились к сайтам компаний, выполняющих подобные работы. Похожие конструкции производит компания "Русские шатры" (Санкт-Петербург). Стоимость изготовления павильона площадью 1 тыс. кв. м составляет 6 млн рублей. Таким образом, стоимость павильонов общей площадью 80 тыс. кв. м может составляет порядка 500 млн рублей. Mkset попросил республиканское правительство прокомментировать ситуацию с разрушающимися шатрами.

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