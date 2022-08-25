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Тимур Хакимов принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

25 августа 13:54
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Тимур Хакимов в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» встретился с семьей Карфик из Донецка в пункте временного пребывания в лагере «Речные зори».

«Впереди начало учебного года, и семьям необходимо помочь подготовиться к этому важному событию. Сыну Владиславу всего 6 лет, и он пойдет в детский сад на территории санатория. Его порадовали сладкими подарками. Дочка Эльвира в этом году идет во 2-й класс. Надеюсь, что школьная форма, обувь, рюкзак с канцтоварами поможет ей продолжить учиться только на отлично. А маме этих замечательных ребят, Татьяне Николаевне, предложили помощь в трудоустройстве. В глазах детей и родителей спокойствие и радость, место хорошее, рады за них!», - рассказал Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

Поддержал акцию и приехал в «Речные зори» глава администрации Калининского района Уфы Михаил Анатольевич Замурагин. Тимур Хакимов обсудил с ним обращения граждан, которые пришли по депутатской линии.

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