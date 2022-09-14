Владелец горевшего ранее ТЦ «Меркурий» в Уфе прокомментировал ситуацию

В настоящий момент проводятся экспертизы и различные следственные действия. Однако Сулейманов выражает надежду на то, что уже в октябре получится начать ремонт здания, а в декабре открыться аккурат к новогодним праздникам. Тогда жители смогли купить продукты для новогоднего стола, а также ёлки и прочее. Бизнесмен также мечтает о том, чтобы третье здание заработало как можно скорее, выражая при этом свою благодарность сотрудникам МЧС и других экстренных служб, благодаря действиям которых здесь удалось избежать возгорания.