«Выгорело дотла»: появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе

Пожар в торговом центре «Меркурий» вспыхнул в минувшую пятницу и полностью ликвидировать его спасателям удалось только в воскресенье. Так, арендаторы вернулись на пепелище некогда своих бутиков.

Появилось видео изнутри ТЦ «Меркурий» после страшного пожара, который произошел в минувшую пятницу. Так, автор видео ролика — женщина, судя по всему, являлась арендатором бутика. Она не скрывает своего удивления и ужаса, ведь от ее магазина и товаров ничего не осталось. На кадрах женщины сообщают, что в кассах магазинов также находились деньги. — Вот так вот. Нет там ничего, там вон тележка стоит, стремянка. Остальное все выгорело дотла, рассказывает женщина за кадром. Видео изнутри ТЦ "Меркурий". Примечательно, что в некоторых бутиках ущерб минимальный. В частности, автор видеоролика показывает торговое место напротив и сообщает, что «все сохранилось». Действительно, на кадрах видно, что обувной магазин и магазин женских платьев остались в целости. Напомним, что пожар в ТЦ вспыхнул вечером в пятницу, 9 сентября. Ликвидировать открытое горение удалось ликвидировать только после трех часов ночи, а полностью потушить торговый центр — утром воскресенья, 11 сентября. Общая площадь пожара составляла 1500 кв. метров. К счастью пострадавших нет, а животных из контактного зоопарка удалось эвакуировать. Между тем, предварительной причиной возникновения пожара в уфимском ТРЦ «Меркурий» была названа аварийная работа электрооборудования. К слову, в день пожара очевидцы сообщали о воровстве шуб и мародерстве. В частности, на кадрах видно как мужчины с шубами в руках бежали прочь от торгового центра. О том, что происходило на пепелище торгового центра в Уфе утром 10 сентября в репортаже Mkset.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter