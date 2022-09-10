Ретроградный «Меркурий»: что происходит на пепелище торгового центра в Уфе

Ретроградный Меркурий — притча во языцех, в этот период астрологи пугают тем, что все рискует пойти наперекосяк, документы будут путаться, люди опаздывать, сделки тормозить. Суеверные люди вспомнят, что именно вчера это явление снова началось и свяжут с ним трагедию тех, кто вел бизнес в одноименном уфимском ТЦ.
Меркурий, римский бог, покровитель торговцев и воров, наверняка глядя с Олимпа на происходящее в Черниковке, недоумевал. Горе для торговцев стало праздником для воров. Накануне вечером, 9 сентября, в 21-30 начался пожар в ТЦ «Меркурий» также широко известном как Колхозный рынок. Горел сильно и быстро, к счастью без человеческих жертв, но с жертвами денежными: помимо огня, бизнес местных предпринимателей уничтожали мародеры. Пожарные боролись с огнем всю ночь и около 4 часов ликвидировали открытое горение.
Подъехать к самому Колхозному рынку разумеется не вышло, машина смогла доехать только до ГКБ № 8. Дорогу перекрыли блоками, на месте спецмашины и сотрудники ГИБДД. Не смотря на то, что сам рынок сгорел народу в округе было словно базарный день.
Подростки идут кучками и негодуют — «единственный же, ну единственный наш ТЦ нормальный» — сокрушаются они. Вокруг только и разговоров о пожаре. Кажется, что каждый прохожий знает, где начался пожар, кто что и где украл, только успевай слушать и запоминать.
Женщина густо накрашенная лиловой помадой собрала вокруг себя немаленькую аудиторию рассказывала о событиях прошлой ночи, не менее густо снабжая историю подробностями и предположениями.
Говорят проводка бахнула, но это только говорят может кто-то обогреватель не выключил или вообще специально поджег. Вон Нинка со своим обогревателем масляным, давно говорили ей выкинуть его.дама с лиловой помадой
Даме с интересом внимают, а мы начинаем снимать происходящее вокруг. Тут же подходит мужчина и интересуется можно ли запечатлеть его сынишку. Я не против, но против сам ребенок. Мужчина выглядит не выспавшимся, рассказывает о пожаре сумбурно.
Вчера когда гореть начало половину чуть инфаркт не хватил. Все в шоке, ни у кого ничего не застраховано. Думаешь только у частников страховки не было? Конечно, ни у кого ничего не застраховано. Вчера когда вынесли все что могли свое все пить пошли. Это горе, что теперь будет не знаю.мужчина
Торговцы стоят вокруг рынка небольшими тихими компаниями. Вероятно сил на эмоции у них уже не осталось. Прилегающая к самому ТЦ территория оцеплена полицейскими. Сотрудники МЧС изредка приглашают кого-то из стоящих у оградительной ленты и о чем-то разговаривают с ними. Услышать о чем невозможно, разговаривают буквально «на ушко».
Снимают последствия пожара на видео вообще все. Пожилые женщины, которые пытаются щурясь поверх очков понять, что на экране. Снимают дети, снимают продавцы и случайные зевки. Там где не так много народу снимают пепелище даже полицейские. Им очевидно немного скучно, за ограждение никто не рвется, все спокойно наблюдают за тем как пожарные заливают водой все еще тлеющий торговый центр.
Мы в 7 утра приехали, так что ничего особенного не видела. Но мы сменили коллег, которые вчера тут работали, вот они работали так работали. Все эти видео из интернета не преувеличены, тащить пытались, да. В общем ночью была работа у коллег, а сейчас спокойно.поделилась с корреспондентом Mkset девушка в полицейской форме
На рынке и в округе и правда спокойно и даже относительно чисто. Лишь около трамвайной остановки валялся ящик помидор, а поблизости разбросано немного «уставших» груш.
От едкого запаха гари болела голова. Пожарные продолжали свою работу, как вдруг из недр комплекса повалил дым, не густой, но заметно темнее, чем шел послдение часы. Толпа зевак «мобилизовалась» и еще больше телефонов взмыли вверх, а владельцы торговых точек вновь стали энергично перепшептываться. Однако дым быстро рассеялся и все вошло в привычный режим ожидания.
Спокойное, даже траурное настроение вокруг Меркурия нарушили с неба, откуда на тлеющий комплекс здания трижды (по нашим подсчетам) вертолет Госкомитета по ЧС Башкирии обрушил тонны воды. Вопрос почему пожарный вертолет, который обошелся налогоплатильщикам Башкирии в миллиард рублей прилетел, когда все уже фактически закончилось, а не когда пожар полыхал в полную силу, пока так и остается открытым. В МЧС вопрос корреспондента Mkset оставили без ответа.
На момент публикации материала, МЧС не давал сообщений о полной ликвидации пожара. Но пожар рано или поздно будет потушен. Другой вопрос как скоро будут ликвидированы последствия этого пожара и каков их масштаб для тысяч людей, которые работали, вели свой бизнес и просто посещали ТЦ «Меркурий».