Ретроградный «Меркурий»: что происходит на пепелище торгового центра в Уфе

Вчера когда гореть начало половину чуть инфаркт не хватил. Все в шоке, ни у кого ничего не застраховано. Думаешь только у частников страховки не было? Конечно, ни у кого ничего не застраховано. Вчера когда вынесли все что могли свое все пить пошли. Это горе, что теперь будет не знаю.мужчина