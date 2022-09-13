В Уфе отменили концерт группы Сплин

В Уфе отменили запланированное на 13 сентября выступление группы Сплин. Причины, по которым концерт был отменен, не уточняются.
Так, деньги за билет можно будет вернуть в местах их приобретения.
Напомним, что изначально выступление группы «Сплин» было запланировано в Уфе на 11 мая, однако позже музыканты сообщили о его переносе на 13 сентября «по личным обстоятельствам».
В августе Mkset сообщал, что сегодняшний концерт группы, действительно, может не состояться. Тогда выступление группы на фестивале в Москве уже было отменено.
К слову, летом под вопросом стояло и грядущее выступление группы «Машина времени» в Уфе. В частности, запретить концерт предложила жительница Башкирии в комментариях под публикацией Радия Хабирова. Между тем, корреспонденту Mkset организатор выступления сообщил, что «никаких запрещений, никаких указаний не было» и концерт планирует провести.