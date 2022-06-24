Жительница Башкирии предложила запретить концерт «Машины времени» в Уфе

«Лет семь назад, при Хамитове, мне звонили и спрашивали, не собираюсь ли я проводить концерт Макаревича, были указания блокировать его. Я тогда не планировал. Сейчас пока таких звонков мне не поступало. Но все может быть. Основания беспокоиться [по поводу отмены концерта], конечно, есть, пока складывается такая геополитическая ситуация. Если людей штрафуют за то, что они стоят с книжками Толстого… Благодарю, что меня не могут привлечь за то, что меня зовут Радмир. Родители уже умерли — и некого подтянуть», — прокомментировал он.