Сентябрьский концерт рок-группы «Сплин» в Уфе может не состояться

Напомним, в Уфе концерт группы «Сплин» уже переносили с 11 мая нынешнего года на 13 сентября. И сейчас в группе-встрече концерта в уфе в социальной-сети ВКонтакте активно ведется продажа билетов. Последний пост напоминающий потенциальным посетителям о том, что билетов осталось мало был опубликован сегодня, 23 августа.