mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Организатор концерта «Машины времени» в Уфе ответил на слухи об отмене выступления

15 июля 08:11
Фото: vk.com // Группа "Машина Времени"
Концерты группы «Машина времени» были отменены уже в Екатеринбурге, в Перми и в Челябинске. В Уфе выступление запланировано на 27 сентября.

В некоторых городах России продолжат отменять выступления группы «Машина времени», между тем, в Уфе выступление запланировано на 27 сентября и на момент публикации билеты есть в продаже. Mkset связался с организатором концерта в Уфе Радмиром Усаевым.

Так, по словам Усаева, «никаких запрещений, никаких указаний не было» и концерт планирует провести. Кроме того, мужчина прокомментировал информацию о списке нежелательных исполнителей в России, в который попали известные музыканты из Уфы, а также группа «Машина времени». В частности, Радмир Усаев заявил, что таких списков нет и «никому их не присылали».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48