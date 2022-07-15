Организатор концерта «Машины времени» в Уфе ответил на слухи об отмене выступления

Так, по словам Усаева, «никаких запрещений, никаких указаний не было» и концерт планирует провести. Кроме того, мужчина прокомментировал информацию о списке нежелательных исполнителей в России, в который попали известные музыканты из Уфы, а также группа «Машина времени». В частности, Радмир Усаев заявил, что таких списков нет и «никому их не присылали».