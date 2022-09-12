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В Башкирии случился пожар на крупном продуктовом складе

12 сентября 14:50
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
О пожаре на площади порядка 300 квадратных метров сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В городе Салават произошло возгорание в складском помещении, предназначенном для хранения готовой продукции. В результате пожара пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС про РБ.

Сообщается, что пожар в настоящий момент локализован, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, несколькими днями ранее в Уфе случился пожар на территории торгово-развлекательного центра «Меркурий». Огнём были объяты несколько тысяч квадратных метров торговых площадей. Полностью потушить пожар удалось лишь спустя сутки.

Сегодня в сети появились кадры, снятые внутри горевших ранее павильонов. Так, по словам владелицы одного из бутиков, большая часть торговых точек в ТЦ сгорела дотла.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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