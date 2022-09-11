В Уфе полностью ликвидирован пожар в ТРК «Меркурий»

В Уфе полностью ликвидирован пожар в ТРК «Меркурий»
В Уфе полностью ликвидирован пожар в ТРК «Меркурий»
Сегодня, 11:24ОбществоАзамат НуховФото: Mkset.ru
Ранее пожар в уфимском ТРК был локализован на площади более 5,4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Пожар в уфимском ТРК «Меркурий» был полностью ликвидирован сегодня в 9:19 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Напомним, пожар начался на территории торгово-развлекательного комплекса вечером 9 сентября. Днём ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 5,4 тыс квадратных метров. Отмечается, что в мероприятиях по тушению огня были задействованы вертолёты. Впоследствии инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.

Примечательно, что в результате инцидента нет пострадавших и погибших из числа граждан, более того были также спасены 56 животных из контактного зоопарка, расположенного в одном из корпусов ТРК. При этом от гоня пострадало имущество владельцев торговых точек. Очевидцы с места событий сообщали об актах мародерства — недобросовестные граждане хватали сгруженные в кучу вещи, в числе которых дорогостоящие шубы, и бежали.

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