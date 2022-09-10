Вечером 9 сентября в уфимском ТРЦ «Меркурий» произошел пожар. Ориентировочно он начался на втором этаже первого корпуса около 21:30. Согласно информации МЧС Башкирии, пожар был локализован на площади 5,4 тыс. кв. м., открытое горение ликвидировано в 03:46. К тушению привлечены 78 человек и 28 единиц техники.
По словам начальника МЧС РБ Марата Латыпова, пожар начался на третьем этаже и после этого перекинулся на кровлю. Для тушения пожара привлекли республиканский пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС Госкомитета РБ по ЧС. При этом вертолет был замечен только утром, спустя 6 часов после ликвидации открытого горения. Согласно информации МЧС, было сделано три вертикальных сброса воды с вертолёта по 2,7 тонн огнетушащего вещества и один горизонтальный с применением установленной на вертолете пушки. Забор воды производили из открытого водоисточника.
Согласно данным Минздрава РБ, пострадавших в пожаре нет. О погибших пока ничего неизвестно — согласно неподтвержденной информации, их нет.
По ходу тушения был эвакуирована выставка животных «ЭкZоферма», которая должна была закрыться через два дня. В их ВК-группе администраторы уточняют, что, благодаря помощи неравнодушных уфимцев, животных удалось эвакуировать, никто из питомцев не пострадал. Ориентировочно их разместили в ТЦ «Мир».
Во время пожара арендаторы и продавцы пытались спасти товар и спешно выносили его на улицу. При этом, по словам очевидцев, неизвестные без разбора хватали различные ценные вещи как внутри здания, так и около него, и как можно быстрее убегали. В пресс-службе МВД по РБ прокомментировать ситуацию отказались. При этом очевидцы рассказывают о том, что для безопасности граждан и помощи экстренным службам было выставлено оцепление.
ЧП был присвоен третий — повышенный ранг пожара. «Комсомольская правда» предполагает, что причиной пожара стала неисправная проводка, при этом уточняя, что для доказательств потребуется провести экспертизы.
Прокуратура Башкирии проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в «Меркурии», а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением ранее выявленных нарушений. Если будут соответствующие основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
В соцсетях пользователи иронизируют над тем, что именно 9 сентября стартовал так называемый «ретроградный Меркурий» (ретроградность планеты — период, когда планета движется в обратном относительно Земли направлении, астрологи приписывают этому периоду неблагополучие и различные препятствия — прим. Mkset).
На сайте «Меркурия» указано около 70 наименований магазинов, работающих в стенах ТРК, а также строительный рынок — нет достоверной информации, когда они смогут возобновить работу в прежнем режиме.