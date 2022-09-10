Во время пожара арендаторы и продавцы пытались спасти товар и спешно выносили его на улицу. При этом, по словам очевидцев, неизвестные без разбора хватали различные ценные вещи как внутри здания, так и около него, и как можно быстрее убегали. В пресс-службе МВД по РБ прокомментировать ситуацию отказались. При этом очевидцы рассказывают о том, что для безопасности граждан и помощи экстренным службам было выставлено оцепление.