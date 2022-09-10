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На печально известной дороге в Мишкинском районе снова произошло смертельное ДТП

10 сентября 12:17
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
ДТП произошло около полуночи с 9 на 10 сентября на 134 км автодороги Уфа-Янаул.

На 134 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего местного жителя и две встречные грузовые «Газели». В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм, его 54-летняя пассажирка госпитализирована. Отмечено, что автоколонна из трёх грузовиков ехала из Перми в Оренбург за продуктами.

По информации главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, эта дорога в Мишкинском районе протяженностью всего 20 км только в этом году стала местом ряда смертельных аварий и унесла жизни шестерых человек.

По факту данного ДТП начато разбирательство для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано 14 ДТП, в которых двое погибли и 14 получили различные травмы. Накануне выходных в Башкирии сотрудники ГИБДД в ходе рейдов составлено более 1,7 тыс. административных материалов в отношении нарушителей, в том числе задержаны и отстранены от управления автомобилем 41 нетрезвый водитель, причем шестеро были за рулем пьяными повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.

#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
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