На печально известной дороге в Мишкинском районе снова произошло смертельное ДТП

На 134 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего местного жителя и две встречные грузовые «Газели». В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм, его 54-летняя пассажирка госпитализирована. Отмечено, что автоколонна из трёх грузовиков ехала из Перми в Оренбург за продуктами.
По информации главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, эта дорога в Мишкинском районе протяженностью всего 20 км только в этом году стала местом ряда смертельных аварий и унесла жизни шестерых человек.
По факту данного ДТП начато разбирательство для установления причин и обстоятельств произошедшего.
Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано 14 ДТП, в которых двое погибли и 14 получили различные травмы. Накануне выходных в Башкирии сотрудники ГИБДД в ходе рейдов составлено более 1,7 тыс. административных материалов в отношении нарушителей, в том числе задержаны и отстранены от управления автомобилем 41 нетрезвый водитель, причем шестеро были за рулем пьяными повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.