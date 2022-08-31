Запрет телефонов школе, подорожание тарифов на воду и нападение на школьника в Уфе

В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Нападение произошло сегодня, 31 августа, на детской площадке по улице Талькова неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры «Уфанет». По информации пресс-службы МВД Башкирии, по данному инциденту в отдел полиции обратилась мать 12-летнего мальчика. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также назначена судебная медицина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято процессуальное решение.