В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика

Сегодня, 31 августа, в Уфе на детской площадке по улице Талькова неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры «Уфанет».
На кадрах видно, как к катающемуся на самокате мальчику подбегает мужчина и толкает его. После того, как школьник стал убегать незнакомец продолжил его преследовать.
По информации пресс-службы МВД Башкирии, по данному инциденту в отдел полиции обратилась мать 12-летнего мальчика. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также назначена судебная медицина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято процессуальное решение.