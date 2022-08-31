В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика

В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика
В Уфе неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика
Вчера, 21:10ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Нападение произошло сегодня, 31 августа, на детской площадке, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сегодня, 31 августа, в Уфе на детской площадке по улице Талькова неизвестный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Инцидент попал на камеры «Уфанет».

На кадрах видно, как к катающемуся на самокате мальчику подбегает мужчина и толкает его. После того, как школьник стал убегать незнакомец продолжил его преследовать.

Видео:UTV

По информации пресс-службы МВД Башкирии, по данному инциденту в отдел полиции обратилась мать 12-летнего мальчика. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также назначена судебная медицина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее будет принято процессуальное решение.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы