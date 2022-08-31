В Уфе открылся третий по счёту магазин H&M

Ещё один магазин шведской сети H&M открылся в Уфе днём ранее в ТКЦ Ультра. Информацию об этом Mkset подтвердили в администрации торгового центра.
Так, в настоящий момент в городе работают три магазина. Двое из них — в СТЦ Мега и ТРЦ Планета открылись несколькими неделями ранее. Стоит отметить, что их открытие вызвало настоящий ажиотаж среди уфимцев — на входе столпились десятки людей, многие покидали магазин, держа в руках несколько пакетов, заполненных вещами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Напомним, магазины марки на территории РФ были закрыты ещё в марте этого года. Тогда в компании заявили о временной приостановке деятельности в России. В середине лета стало известно о намерении компании покинуть российский рынок после того, как будет продана большая часть товаров.
Примечательно, что после открытия магазина многие покупатели столкнулись с проблемами при оплате товаров на кассе как банковскими картами, так и наличными. Также стало известно, что в магазинах больше не действуют привычная бонусная система и программа по сбору и переработке старых вещей. Однако в любом случае спустя всего две недели после открытия магазины опустели на половину, а отдел H& M Home с товарами для дома не работает вовсе.