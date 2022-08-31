В Уфе открылся третий по счёту магазин H&M

Примечательно, что после открытия магазина многие покупатели столкнулись с проблемами при оплате товаров на кассе как банковскими картами, так и наличными. Также стало известно, что в магазинах больше не действуют привычная бонусная система и программа по сбору и переработке старых вещей. Однако в любом случае спустя всего две недели после открытия магазины опустели на половину, а отдел H& M Home с товарами для дома не работает вовсе.