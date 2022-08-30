Назначения в правительстве и винтовка в багажнике: Главное за день в Башкирии

Пользователи в комментариях к публикациям Mkset назвали новый закон «полнейшим беспределом, дурдомом» и даже «фашизмом». Бросать квартиры, уходить в леса и не платить — такой выход из ситуации они видят.Напомним, закон, согласно которому между жителями многоквартирных домов будут распределять расходы на ОДН, которые превышают нормативные, начнет действовать с сентября. Перерасчет управляющие компании будут проводить раз в год, так что первые выставленные им суммы «за того парня» жильцы увидят в первом квартале нового года. Подробнее о ситуации Mkset рассказывал здесь.