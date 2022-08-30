Стоит ли ехать на отдых в Соль-Илецк в сентябре 2022 года

В такую погоду озера быстро остывают, а нагреваются — долго. При этом по требованиям СанПиН на курорте обязательно должна быть душевые с пресной водой, чтобы отдыхающие могли смыть соль после купания. Температура этой воды не нормируется, то есть она может быть как теплой, так и холодной. На озерах в Соль-Илецке она подается преимущественно 15-16 грудусной — это температура холодной воды из-под крана. Теплая вода есть только в платных душевых.