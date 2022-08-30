«Бросать квартиры и уходить в лес»: жители Башкирии об оплате долгов соседей по ЖКХ

Как сообщал Mkset, ранее в МинЖКХ предложили жителям, которые опасаются увидеть огромные цифры в платежках, выставленных за ОДН после перерасчета, начинать платить за сверхнормативы уже сейчас. Для этого нужно провести собрание жильцов и определить ежемесячную сумму. Между тем правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков считает иначе. Сначала необходимо получить данные о приборах учета, об оснащенности ими помещений, о тех квартирах, где за коммунальные ресурсы платят по нормативам, а также о том, какие действия предпринимают ресурсники и управляющие компании для снижения платежей за ОДН. Если организации предоставят домкомам такую информацию — а могут и не дать — нужно будет ее изучить. Тогда удастся выяснить, почему происходит превышение норматива, кто в этом виноват и что делать. А без погружения в проблему, без (достаточно сложного, кстати) анализа ситуации назначать себе дополнительные платежи не стоит. Это выгодно управляющим компаниям, но не жильцам.