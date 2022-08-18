Смартфоны и бытовая техника: Сбер рассказал, на что жители Башкирии тратят деньги

По статистике, первое место среди покупок занимают смартфоны и бытовая техника. При этом самыми популярными товарами в этой категории стали холодильники и телевизоры. Чаще всего кредитными картами пользуются накануне гендерных праздников - 8 Марта и 23 Февраля, а также перед началом отпускного сезона. В этот период активно покупаются авиабилеты, билеты на поезд, а также строительные и отделочные материалы.