Выбор квартиры для молодой семьи с прицелом на будущее

При этом большинство психологов сходятся во мнении, что школа должна быть близко, ведь длинная дорога выматывает и увеличивает и без того высокую нагрузку современного образования.
Поэтому большинство готовясь отдать ребёнка в школу планируют не только покупку формы, учебников и тетрадей, но и квартиры в непосредственной близости от учебного заведения со стабильно высокими показателями знаний выпускающихся учеников. При этом хочется переехать не просто в дом, а в дом, в котором будет комфортно всей семье.
Существует ли такой жилой комплекс в Уфе? Определённо да! В микрорайоне Зелёная роща как раз сейчас возводится новый ЖК Urbanica от одного из ведущих застройщиков ГК «Первый Трест».
- Первая ассоциация со словом «дом» — это, конечно, семья и дети. Все без исключения хотят для своих детей только самого лучшего и понимая это, мы уделяем пристальное внимание не только внутреннему наполнению ЖК, но и выбору удачной локации. Разрабатывая проект ЖК Urbanica для молодых и активных семей с детьми, мы выбрали район, где сформированная инфраструктура будет закрывать все потребности будущих жильцов. Согласитесь, удобно, когда до детского сада, поликлиники или школы можно дойти пешком. А хороший торговый комплекс, с большим гипермаркетом, детскими развлечениями и разнообразными магазинами одежды, детских товаров и аксессуаров, расположенный в непосредственной близости от дома часто очень выручает. Немаловажно и наличие благоустроенного парка в непосредственной близости и то, что центр города с его культурными и деловыми доминантами всего в пяти минутах езды на автомобиле, - рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Открыв карту города и правда понимаешь, что этот микрорайон просто создан для семей с детьми. Ведь совсем рядом располагаются 14 детских садов, 4 общеобразовательных учреждения и Архитектурно-строительный институт, а до БГУ, БГМУ, УГАТУ и остальных вузов можно легко добраться, как на машине, так и на общественном транспорте.
Кроме того, 2 из 4 школ входят в ТОП-20 лучших школ Уфы по показателям среднего балла по ЕГЭ. Итак, это школа № 110, которая занимает 1 место в Советском районе и 13 место по городу. И гимназия №16, с углублённым изучением английского языка, которая занимает 17 место по городу, но при этом входит в 10 лучших школ Уфы по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.[1] Если учитывать, что всего, на сегодняшний день, в Уфе насчитывается 142 школы, то результат впечатляет.
- Важно помнить, что кроме хорошего образования для развития ребёнка важен и хороший отдых. Ведь если дети с ранних лет оказываются в безопасном, заботливом пространстве, где у них есть возможность развиваться, искать и познавать себя и окружающий мир, обнаруживать свои таланты и развивать их, то выходя во взрослую жизнь они уже чётко понимают, чего они хотят, поэтому добиваются более высоких результатов. Поэтому разрабатывая благоустройство ЖК Urbanica, мы не ограничились базовыми элементами детских площадок, а запроектировали многофункциональные игровые комплексы, учитывающие потребности и интересы детей разного возраста, – добавили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
У родителей, живущих в ЖК Urbanica будет много возможностей, чтобы отвлечь ребёнка от гаджетов. Сегодня игра в благоустроенном и безопасном дворе, завтра поход в мини зоопарк смотреть на животных, послезавтра — экскурсия в Ботанический сад или Лимонарий, которые тоже в пешей доступности. Также, совсем рядом зеленые просторы парка «Лесоводов Башкирии», создающие отличное пространство для отдыха, релакса и различных активностей для всей семьи. Здесь детям будет интересно покормить вездесущих белок, послушать птичьи голоса и попытаться определить их обладателей. Прогулки в лесу полезны, как для физического здоровья, так и для эмоциональной перезагрузки, что крайне важно в нашем динамичном мире. А чтобы не наскучили маршруты, их можно постоянно менять. И в совокупности всё это позволит обеспечить детям правильное развитие, а взрослым — хорошее здоровье и настроение.
Здесь предусмотрено всё, чтобы ваша семья была счастлива, ведь ЖК Urbanica возводится с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир - от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
- В литере 2 жилого комплекса Urbanica появятся новые архитектурные решения. Первое решение – это квартиры с угловыми окнами, которые не просто наполнят помещения дополнительным простором и светом, но и откроют завораживающую панораму на наш любимый город для своих владельцев. А второе - эксклюзивные двухуровневые квартиры на первом этаже с собственным патио. Это идеальный вариант для тех, кто любит посидеть уютным вечером после работы на открытом воздухе, но при этом хочет жить в городе. Вам нужно всего лишь расставить удобную плетённую мебель и можно наслаждаться отдыхом в компании самых родных и близких. Кроме того, в этих квартирах зона гостиной имеет двусветное пространство с высотой потолков 6 метров, что также добавляет уникальности этим квартирам, - отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Вам уже захотелось переехать? Отлично! Тем более, что семьи с детьми в качестве первоначального взноса могут использовать материнский капитал. Напомним, что сертификат первенца в 2021 году равен 524 500 руб. А при рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 168 600 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 693 100 рубля. Подробнее о том, как использовать материнский капитал можно прочитать тут. А на недостающую сумму можно оформить ипотеку с субсидированной ставкой всего от 0,01% годовых, что согласитесь почти даром.
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.