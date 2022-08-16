Выбор квартиры для молодой семьи с прицелом на будущее

- Первая ассоциация со словом «дом» — это, конечно, семья и дети. Все без исключения хотят для своих детей только самого лучшего и понимая это, мы уделяем пристальное внимание не только внутреннему наполнению ЖК, но и выбору удачной локации. Разрабатывая проект ЖК Urbanica для молодых и активных семей с детьми, мы выбрали район, где сформированная инфраструктура будет закрывать все потребности будущих жильцов. Согласитесь, удобно, когда до детского сада, поликлиники или школы можно дойти пешком. А хороший торговый комплекс, с большим гипермаркетом, детскими развлечениями и разнообразными магазинами одежды, детских товаров и аксессуаров, расположенный в непосредственной близости от дома часто очень выручает. Немаловажно и наличие благоустроенного парка в непосредственной близости и то, что центр города с его культурными и деловыми доминантами всего в пяти минутах езды на автомобиле, - рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».