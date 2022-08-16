Суд над Шевчуком и загрязнение рек: Главное за день в Башкирии

Сегодня стало известно о том, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ и назначили штраф в 50 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы. Напомним, в мае этого года в отношении музыканта был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ — тогда Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний. Позднее рассмотрение дела об административном правонарушении несколько раз откладывалось.
Также сегодня были вынесены приговоры виновным в обрушении казармы в Омске семью годами ранее. Так, директора компании ООО «РемЭксСтрой», которое ремонтировало ту самую казарму, Александра Дорофеева приговорили к максимальному среди всех наказанию — к 8 годам лишениям свободы за мошенничество, а также ему назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, но здесь вышел срок давности.Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к чуть меньшему сроку — к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. 6 лет получил экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк.
Жители Башкирии сообщают о том, что две реки на территории республики были загрязнены неизвестными веществами. Так, река Сутолока в Уфе приобрела мутно-белый оттенок, а река Тюрюшля в Стерлитамакском районе окрасилась в бело-зелёный, более того, на поверхности воды плавают десятки мертвых рыб.
Стало известно, в какую сумму санаториям республики, ставшими пунктами временного размещения для беженцев из Украины, обошлось их содержание. Суммарно оздоровительные учреждения потратили на содержание вынужденных переселенцев порядка 5, 4 миллиона рублей. В правительстве региона, в свою очередь, обещают выделить субсидии для покрытия затрат. Напомним, что в апреле этого года в республик прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР, в числе которых 69 детей. За период со 2 июня по 12 июля 123 переселенца обрели кров в санаториях республики.
Власти Башкирии прокомментировали повторное введение масочного режима в республике. Ранее Роспотребнадзор порекомендовал возобновить ношение масок в общественном транспорте и людных местах в регионах, где фиксируется больше 50 случаев заболевания ковидом в неделю на сто тысяч человек.В правительстве Башкирии сообщили, что на данный момент вопрос с введением масочного режима в оперштабе не обсуждался. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что не видят необходимости в повторном введении масочного режима, подчеркнув при этом, что действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике.