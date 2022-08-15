«Вонь и детей жрут мухи»: под Уфой жители пожаловались на авдонскую птицефабрику

Но такие отходы, по ее мнению, необходимо утилизировать, а не просто вывозить в поле. Садоводы рассказывают: с 2013 по 2015 год, когда фабрика вывозила куриный помет на поля в огромных количествах, в местных ручьях не осталось рыбы и исчезли бобры. Опасность заключается в том, что поле с отходами находится на возвышенности, а сады и водоемы — в низине. Если с севера дует ветер — нестерпимо воняет в садах и ближайших селах. Если штиль, то запах все равно спускается в низину вместе с вечерним туманом. Если вдруг пойдут дожди, отходы могут попасть в ручьи и реки, на самой крупной из которых — Деме — есть питьевой водозабор. А еще рядом открыли парк «Патриот», где уже начали проводить массовые мероприятия.