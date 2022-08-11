Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

«Положительная динамика на рынке жилой недвижимости и усовершенствование внутрибанковских процессов позволили нам меньше чем за месяц вдвое снизить размер минимального первоначального взноса по ипотеке по двум документам. Ещё в начале июля размер взноса составлял 30%, а сейчас — всего 15%. Мы отмечаем высокую востребованность этой ипотечной программы: по данным аналитиков Домклик, за 7 месяцев этого года Сбер выдал почти 155 тыс. таких кредитов на сумму 419,1 млрд рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года по количеству кредитов и на 31% больше по общей сумме выдач. Наряду со снижением процентных ставок по ипотеке снижение минимального первоначального взноса по программе поможет ещё большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос и переехать в долгожданную собственную квартиру или дом».