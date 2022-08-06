Песчаный пляж в Соль-Илецке: где находится и что есть для отдыха туристов с детьми

В то же время на озере Дунино есть местный песок. В августе на территории курорта пройдет финал традиционного областного турнир по пляжному волейболу. Для этого количество площадок увеличили до двух, а песок просеяли, убрав все камни и веточки. В администрации курорта сообщили, что, по отзывам самих спортсменов, получились площадки высокого уровня.