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Песчаный пляж в Соль-Илецке: где находится и что есть для отдыха туристов с детьми

6 августа 04:05
Фото: ООО "Соленые озера"
Террасу на западном склоне соленого озера Развал засыпали мелким желтым песком. Об этом Mkset сообщили в администрации курорта.

«В этом сезоне у нас появился настоящий песчаный пляж, до этого был галечный», — сообщили там.

По данным администрации курорта, песок здесь привозной, мелкий, желтого цвета. На террасе комфортно отдыхать с детьми, однако там пока не установлены солнцезащитные зонтики — отдыхающие приходят со своими или растягивают покрывала на опорах, чтобы создать тень.

В то же время на озере Дунино есть местный песок. В августе на территории курорта пройдет финал традиционного областного турнир по пляжному волейболу. Для этого количество площадок увеличили до двух, а песок просеяли, убрав все камни и веточки. В администрации курорта сообщили, что, по отзывам самих спортсменов, получились площадки высокого уровня.

Напомним, в этом году курорт в Соль-Илецке открылся позже, чем обычно — 20 июня. Начало сезона перенесли из-за карстовых процессов, которые активизировались в породах под озерами из-за более высокого паводка. Специалисты провели масштабные работы по ликвидации карстовых провалов, укрепили берега, сделали гидроизоляцию.

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#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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