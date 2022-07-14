Соленые озера в Соль-Илецке освятили святой водой вместе с отдыхающими

Днём ранее священнослужители освятили солёные озера на территории курорта Соль-Илецк. Об этом сообщает издание 56orb.ru
Сообщается, что ритуал проводился на западном склоне озера Развал, где ранее произошли карстовые провалы, поставившие под угрозу отдых на солёных озёрах для десятков тысяч россиян. Священнослужители прошли по берегу озёр, при этом окропив его святой водой и зачитав молитву.
Как отмечает издание, появление на пляже священников вызвало нешуточный ажиотаж среди отдыхающих. Многие из них обратились к представителям церкви с просьбой окропить и их. В свою очередь, в администрации курорта сообщили, что освещение водоёмов осуществляется здесь ежегодно.
«Это обряд не над водой, как, например, в крещенских купелях, здесь освящается малая чаша, и священнослужитель окропляет всё остальное. Поэтому без разницы, кто находится в озере. Призывается благодать к людям — не к озёрам, не к водоёмам, — чтобы пришло здоровье к отдыхающим и сотрудникам, — гласит из комментария администрации озер изданию «Подъём».
Стоит также отметить, что под новостью о проведении ритуала в соцсетях собралось немало комментариев пользователей, недоумевающих, как церковный обряд может проводиться на фоне десятков обнажённых людей.
— Батюшка и голые попы, шоу, а не освящение. Какое-то церковное правило при освящение должно быть, — делятся пользователи своим негодованием.