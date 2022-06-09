Руководство назвало дату открытия соленых озер в Соль-Илецке для жителей Башкирии

Водоемы возникли в карьере на месторождении соли. Залежи полезного ископаемого все еще разрабатываются, под озерами пролегают шахты. Весной породы под водоемами размываются, из-за этого могу возникнуть провалы, а вода — уйти в шахты. Такое уже происходило в 1979 году, когда вода из самого большого озера Развал полностью ушла в шахты. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты ежегодно проводят укрепительные работы.