Что происходит на соленых озерах в Соль-Илецке спустя два месяца с начала лета

Несмотря на уже прошедшие два месяца лета, курорты на соленых озерах работают только с конца июня. Сезон был открыт позже из-за работ по ликвидации карстовых провалов и берегоукреплению. Тем не менее вопреки проблемам в начале и некоторым негативным отзывам от туристов, Соль-Илецк в 2022 году вошел в рейтинг самых востребованных российских курортов у жителей Башкирии.
Кроме того, согласно данным сервиса бронирования Tvil.ru, Соль-Илецк также является одним из десяти бюджетных направлений для российских туристов. Подчеркивается, что список составлен на основании данных бронирований отелей и квартир туристами в августе 2022 года.
Так, забронировать квартиру или отель в среднем можно за 1287 рублей в сутки. В рейтинг также вошли такие города как Воронеж, Нальчик, Астрахань, Горячий ключ, Цандрипш, Николаевка и Железноводск.
Между тем, по информации представителя курорта, на соленых озерах часто встречаются туристы, которые впервые приехали в Соль-Илецк по рекомендациям друзей и родственников.
Напомним, что с начала открытия сезона туристы часто выражали свое недовольство организацией работы популярного курорта, в частности, они сообщали о грязных шезлонгах, проблемах с оплатой входного билета, неработающем душе, также отдыхающие подметили нехватку точек общепита. К слову, в июле соленые озера вместе с отдыхающими были освящены святой водой — к этому событию туристы также отнеслись неоднозначно.