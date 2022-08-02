Что происходит на соленых озерах в Соль-Илецке спустя два месяца с начала лета

Несмотря на уже прошедшие два месяца лета, курорты на соленых озерах работают только с конца июня. Сезон был открыт позже из-за работ по ликвидации карстовых провалов и берегоукреплению. Тем не менее вопреки проблемам в начале и некоторым негативным отзывам от туристов, Соль-Илецк в 2022 году вошел в рейтинг самых востребованных российских курортов у жителей Башкирии.