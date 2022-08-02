mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шевчук просит рассмотреть административное дело о дискредитации ВС в Санкт-Петербурге

2 августа 13:01
Фото: скриншот/Катерина Гордеева
Соответствующее ходатайство рок-музыкант направил в Советский суд Уфы, сообщили Mkset в суде.

Лидер «ДДТ» просит перенести рассмотрение дела Санкт-Петербург. Ранее Советский суд Уфы назначил заседание по делу на 5 августа. Решение по его ходатайству Шевчука примут в тот же день.

Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта, на котором он поделился своими мыслями со зрителями. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. После изучивший дело судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело вновь отправили в Уфу, там полицейские составили новый протокол. Но в Санкт-Петербурге обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело опять поступило в Советский районный суд Уфы, который собирался рассмотреть его 5 августа.

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевчук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.

Материалы по теме
Шевчук заявил, что не приедет в Уфу 5 августа на суд по статье о дискредитации ВС РФ
#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44