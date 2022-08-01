Шевчук заявил, что не приедет в Уфу 5 августа на суд по статье о дискредитации ВС РФ

Как сообщил Mkset адвокат лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук его подзащитный не намерен приезжать в Уфу на заседание суда, где и будет рассмотрено то самое административное дело против артиста, возбужденного после высказываний исполнителя о родине на концерте в Уфе 18 мая.