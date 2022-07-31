Средняя зарплата в Башкирии выросла почти на 7 тысяч рублей и составила 47 524 рубля

Подобные данные не так давно публиковал и Башстат, по данным аналитиков которого в Башкирии за первые четыре месяца 2022 выросла более чем на шесть тысяч рублей, в январе средняя номинальная начисленная заработная плата составляла 40 859 рублей, в апреле же месяце нынешнего года этот же показатель равнялся 47 306 рублям. При таком интенсивном росте средних зарплат, реальная же зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%.