Уфа стала шестой среди «миллионников» по «индексу Шаурмы»

Новый проект на смену ушедшему из России сэндвичу и его индексу придумали в картографическом сервисе 2ГИС и представили его 15 июля.

Один из способов альтернативного, хотя и признанного экономистами, способа определить благосостояние является или в случае с Россией являлся «Индекс Бигмака». Помимо определения реальных обменных курсов валюты индекс зарубежного сэндвича наглядно показывал и покупательскую способность граждан, а значит и их благосостояние. Современные проблемы требуют современных решений и специалисты 2ГИС придумали альтернативу подобным расчетам на основе шаурмы. За основу берутся открытые данные Росстата о средних заработных плат в регионах и прикинули сколько порций мяса с овощами завернутого в лаваш можно приобрести на эти деньги. Среди городов-миллионников лидером традиционно стала Москва. Согласно интерактивной карте проекта там шаурма в среднем стоит 130 рублей, то есть на среднюю получку можно приобрести 406 порций блюда, в Уфе, где (опять-таки по данным проекта) блюдо стоит в среднем 110 рублей исследователи присудили шестое место, уфимец может на среднюю зарплату позволить себе 232 порции шаурмы.

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