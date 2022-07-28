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Водитель автобуса, по вине которого погибли 6 человек, отвлёкся на телефон

28 июля 14:34
Фото: МЧС по РБ
Подробности дорожного инцидента Mkset 28 июля сообщил информированный источник

Водитель микроавтобуса, ставший ранее участником ДТП с КАМАЗом, во время выполнения рейса из Языково в Уфу отвлёкся на телефон. К такому выводу пришло следствие, сообщил Mkset информированный источник. Об этом говорят и показания свидетелей.

Напомним, дорожный инцидент, в результате которого погибли 6 человек и 17 были направлены в республиканские медучреждения с травмами различной степени тяжести, произошел 25 июля, на 1413 км автодороги М-5 «Урал». Позднее водитель автобуса был арестован. Сообщается, что он пробудет под стражей до 25 сентября.

Также отмечается, что с завтрашнего дня на дорогах республики начнутся массовые проверки автомобилистов. Особое внимание в ходе мероприятий будет уделено водителям пассажирского транспорта.

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