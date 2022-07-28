На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Напомним, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество дорожных инцидентов с летальным исходом. Так, шесть человек из числа пассажиров микроавтобуса погибли в результате его столкновения с автомобилем дорожных служб. Водитель общественного транспорта был задержан.