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На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

28 июля 13:42
Фото: 1MI
Особое внимание в ходе проверок будет уделяться пассажироперевозчикам, сообщает ГИБДД по РБ

На территории республики с завтрашнего дня стартуют массовые проверки автомобилистов. Информацию об этом Mkset подтвердили в республиканском ГИБДД.

Как сообшили в ведомстве, с 29 июля рейды затронут такие дороги, как Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, а также Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. Проверки пройдут также на на трассах М-7, М-5 «Урал» и Уфа — Оренбург.

Отмечается, что в ходе мероприятий особое внимание будет уделено транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки.

Напомним, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество дорожных инцидентов с летальным исходом. Так, шесть человек из числа пассажиров микроавтобуса погибли в результате его столкновения с автомобилем дорожных служб. Водитель общественного транспорта был задержан.

Также днём ранее жителей республики шокировало ДТП, унесшее жизни 39-летней женщины и её ребёнка. Когда те переходили дорогу по пешеходному переходу их на своём кроссовере сбила 28-летняя местная жительница.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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