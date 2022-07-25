Число жертв ДТП в Благоварском районе Башкирии возросло до шести

Ведомство проводит проверку по факту аварии. Прокуратура намерена выяснить, была ли законной перевозка граждан, и соответствовало ли техническое состояние транспортных средств требованиям безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов.