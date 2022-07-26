Ни перекрытия, ни постов ГИБДД: в Уфе затягивают ремонт улицы Пугачева

Как показывает камера видеонаблюдения, установленная на перекрестке улиц Пугачева и Армавирской, движение на отрезке автомагистрали продолжается в прежнем режиме. Автомобили свободно проезжают по Пугачева в обоих направлениях, а с Армавирской – поворачивают направо, хотя это направление должно было быть закрыто. Бетонные блоки, которыми планировалось оградить реконструируемый участок, лежат на обочине дороги.