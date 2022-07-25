«Чтобы коллапса не было»: Хабиров напомнил о закрытии улицы Пугачева с 26 июля

Работы будут продолжаться в течение почти двух лет. Участок улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской будет закрыт все это время. Объехать ремонтируемую зону можно будет по объездной дороге протяженностью 3,2 км. Она пролегает по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской.