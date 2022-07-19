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Мавлиев дал коллегам выбор — переезд в Кузнецовский затон или жизнь в палатке

19 июля 09:25
Фото: 1MI
По мнению мэра Уфы таким образом Константин Паппе и Илвир Нурдавлятов смогут должным образом контролировать реконструкцию улицы Пугачева.

На оперативке в мэрии Уфы обсуждалась реконструкция улицы Пугачева в Уфе, которую уже в следующий понедельник перекроют на два года. В ходе доклада на оперативном совещании начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе рассказал о ходе работ и ближайшем будущем объекта.

Выслушав Паппе Мавлиев строго наказал не просто соблюдать заявленные сроки работ, но и опередить их. А также озвучил весьма нетривиальную меру для того, чтобы над объектом осуществлялся личный контроль чиновников. Главе Кировского района Илвиру Нурдавлятову и собственно Константину Паппе мэр предложил либо самим переехать в отдаленный район, либо же установить там палатку.

Либо в Кузнецовский затон приезжайте, либо там палатку ставьте. Задача — не теряя качества, ввести дорогу досрочно.Ратмир Мавлиев

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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