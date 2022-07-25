«Территория загажена»: Хабиров поручил взять на контроль мелеющее озеро Аслыкуль

Напомнил Фазылов и о том, что на указанных территориях ежегодно растет количество посещающих их гостей, что вызывает необходимость создания комфортных условий пребывания граждан на ООПТ. Ежегодно утверждается и размер платы за вход на ООПТ, однако министр уточнил, что льготные категории граждан и те, кто проживает на территории ООПТ имеют право на их бесплатное посещение.