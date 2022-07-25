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«Территория загажена»: Хабиров поручил взять на контроль мелеющее озеро Аслыкуль

25 июля 10:37
Фото: 1MI
Об особо охраняемых природных территориях говорил министр экологии Башкирии Нияз Фазылов на оперативке в правительстве 25 июля.

О работе которая ведется властями в отношении особо охраняемых природных территорий, и в частности о расширении таких территорий на оперативке в правительстве Башкирии рассказал министр экологии и природопользования Нияз Фазылов.

Так в скором времени статус ООПТ приобретет уфимский заказник «Остров природы» республиканского значения и памятник природы местного значения «Озеро Толпак» в Кармаскалинском районе. Напомнил Фазылов и о существовании Дирекции по ООПТ, в ведомство которой в следующем 2023 году должны будут перейти все памятники природы.

Министр Фазылов вспомнил и о том, что особо охраняемые природные территории это не только места сохранения уникальной флоры и фауны, но и излюбленное место отдыха жителей республики и туристов. Основное же назначение ООПТ — сохранение биологического разнообразия.

Напомнил Фазылов и о том, что на указанных территориях ежегодно растет количество посещающих их гостей, что вызывает необходимость создания комфортных условий пребывания граждан на ООПТ. Ежегодно утверждается и размер платы за вход на ООПТ, однако министр уточнил, что льготные категории граждан и те, кто проживает на территории ООПТ имеют право на их бесплатное посещение.

Выслушав доклад министра Радий Хабиров поднял вопрос конкретной ООПТ — озера Аслыкуль. И поручил Андрею Назарову взять на контроль происходящее там.

Мне пишут, выражают особую тревогу из-за обмеления озера Аслыкуль. Надо понять, что с этим делать. Постоянно там была ситуация, то территория загажена, то еще что-то.Радий Хабиров

Ранее Mkset сообщал о жалобах жителей в том числе и на озеро Аслыкуль, кроме обмеления жители сетовали и на неподъемную стоимость отдыха на ООПТ для семьи, однако недовольны жители были и происходящим на озере Кандрыкуль, которое поросло бурьяном и «заросло» мусором».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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