«Это уже грабеж»: жительница Башкирии пожаловалась на цены за въезд к озеру Аслы-куль

— Раз берут деньги, так пусть хоть дно возле берега почистят для детей. Пожалуйста, примите меры с эти. Решите проблему. На озеро приезжают не богатые люди, и что им теперь и искупаться нельзя не заплатив. Ещё раз прошу принять меры с этим, пожалуйста. это уже грабёж,. Никому дела нет до этого.Помогите нам прошу, пишет Елена.