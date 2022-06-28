«Это уже грабеж»: жительница Башкирии пожаловалась на цены за въезд к озеру Аслы-куль

Жительница Башкирии выразили недовольство ценами за въезд на озеро Аслы-куль. Свое возмущение Елена К. оставила на странице в соцсетях Радия Хабирова. Женщина сообщает, чтобы отдохнуть на озере необходимо заплатить 250 рублей, так как все въезды к озеру перекрыты.
— 250 р. с человека, при этом не важно, ребенок это или взрослый. Плюс надо отдать за машину отдельно. Я жила в деревне Купоярово, мое детство прошло там, бабушка с дедушкой жили. И чтобы мне с детьми, с семьей приехать на родину к себе отдохнуть, я должна за каждого человека и за машину платить деньги. Ужас просто! возмущается женщина.
Однако Елена указывает, что само озеро находится в запущенном состоянии. В частности, берег со стороны деревни Купоярово весь в глине, «а после тина ужасная».
— Раз берут деньги, так пусть хоть дно возле берега почистят для детей. Пожалуйста, примите меры с эти. Решите проблему. На озеро приезжают не богатые люди, и что им теперь и искупаться нельзя не заплатив. Ещё раз прошу принять меры с этим, пожалуйста. это уже грабёж,. Никому дела нет до этого.Помогите нам прошу, пишет Елена.
На негодование местной жительницы ответило министерство экологии Башкирии. Так, по данным ведомства, размер платы за въезд на озеро установлено постановлением Правительства РБ. Освобождаются от взимания платы определенные категории граждан, а льготами могут воспользоваться дети школьного и дошкольного возраста, пенсионеры, ветераны войны и инвалиды. Сами КПП стоят только со стороны деревень Купоярово и Янги-Турмуш.
— Заработанные средства направляются на рекреационную деятельность. Со стороны д. Купоярово и со стороны д. Янги-Турмуш установлены биотуалеты и мусорные баки. Осуществлена обработка от грызунок и клещей, сделано обследование дна от стёкол и коряг. Министерство экологии РБ.
Что касается глины, то министерство указывает, что ежегодно весной и осенью на территории природного парка «Аслы-куль» ее убирают, однако избавиться от нее полностью невозможно, так как «на данном озере это природный фактор».
Также ежегодно весенний и осенний период времени на территории природного парка «Аслы Куль» глину убирают, однако поэтому кардинально убрать глину невозможно.