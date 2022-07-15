Вонь, горы мусора и бурьян: что творится в природном парке, который советовал Хабиров

Туристы пожаловались на отдых в природном парке «Кандрыкуль» в Башкирии

Что за 250 рублей с человека получает посетитель парка Кандрыкуль жительница Башкирии сняла на видео и выложила в соцсети 15 июля.

— Озеро Кандрыкуль — одна из самых ценных жемчужин Республики Башкортостан, пользующаяся неизменной популярностью жителей республики и соседних регионов — сообщается в группе в соцсетях природного парка «Кандры-Куль». Озеро относится к особо охраняемым природным объектам республики и славится уникальной флорой — близ него растет немало краснокнижных растений, а вода озера имеет славу теплой и чистой. Однако судя по всему ситуация на бумаге несколько изменилась в реальности. Посетительница пляжа на озере ужаснулась увиденным и записала на видео ряд претензий к тем, кто собирает за вход на озеро 250 человека, но не спешит предоставить хотя бы минимальные условия комфортного пребывания там. За что люди платят? Никаких условий нет, горы мусора, которые в такую жару не вывозятся по несколько дней, от них вонь на всю округу и мухи. Траву не косят, везде колючки и крапива. Нормального спуска к воде нет, какая-то «козья тропа», на которой легко поскользнуться. Про спасателей уж вообще и говорить не стоит, их там никогда не было и не будет наверное. Пляж не оборудован никак. Есть кабинка для переодевания и туалет, в который просто невозможно зайти, даже подойти близко нельзя. Поэтому многие отдыхающие вынуждены ходить под кустики.Гюзель Галиуллина Женщина требует от администрации предоставить хотя бы минимальные условия, а именно вовремя вывозить мусор, косить сорняки и убирать туалеты. Напомним, в начале лета глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Интерфаксу» рекомендовал туристам как из Башкирии, так и из других регионов отдых в республиканских природных парках, среди них он называл и «Кандры-куль». Тем не менее жаловались на качество отдыха на озере еще год назад. Многодетный отец по фамилии Хакимов рассказал о том, что все детство провел на берегу Кандрыкуля. Сейчас же многодетной семье за право входа на озеро из детства необходимо заплатить 1350 рублей — по 250 рублей с человека и 100 рублей за въезд автомобиля. Цены, надо сказать, с 2021 года не изменились. Администрация же тогда разъяснила Mkset, что плату за вход берут абсолютно законно, можно предположить, что претензии Гюзель Галиуллиной получат тот же ответ. Отметим и то, что проблеме не один год. В 2021 году эксперт в туристической сфере Рина Гринберг сообщала о том, что и в 2020 году основные претензии туристов в Башкирии касались природных парков регионального значения «Аслыкуль» и «Кандрыкуль».

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