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Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил в очередной раз поступило в суд Уфы

25 июля 08:27
Фото: 1MI
Протокол об административном правонарушении в отношении лидера группы «ДДТ» был составлен еще 18 мая. С тех пор дело дважды было направленно из Уфы в Санкт-Петербург и дважды было возращено обратно.

Материалы дела по амнистированному правонарушению в отношении Юрия Шевчука вновь поступили в Советский райсуд Уфы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, материалы будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству.

Напомним, что протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука был составлен еще 18 мая, сразу после концерта группы «ДДТ» в Уфе.

В том же месяце материалы дела были направлены в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Однако спустя 4 дня стало известно, что инстанция не будет рассматривать дело, так как судья обнаружил недостатки и отправил материалы дела составителям — в Уфу.

Так, уже в июле материалы дела после исправления недочётов были повторно направлены в суд Санкт-Петербурга и также спустя несколько дней возращены обратно. Тогда в пресс-службе суда пояснили, что «после возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал».

Отметим, что ранее Юрий Шевчук рассказал неизвестные подробности появления ОМОНа на концерте в Уфе. К слову, после выступления в родном городе концерты группы «ДДТ» стали отменяться и переноситься, в частности, концерт «ДДТ» в Москве был перенесен на год, аналогичная ситуация постигла выступление в Оренбурге — с 7 октября этого года его перенесли на февраль 2023 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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