Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил в очередной раз поступило в суд Уфы

Отметим, что ранее Юрий Шевчук рассказал неизвестные подробности появления ОМОНа на концерте в Уфе. К слову, после выступления в родном городе концерты группы «ДДТ» стали отменяться и переноситься, в частности, концерт «ДДТ» в Москве был перенесен на год, аналогичная ситуация постигла выступление в Оренбурге — с 7 октября этого года его перенесли на февраль 2023 года.