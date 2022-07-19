Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ

Мотивировочная часть определения опубликована в картотеке дел суда. В документе указано, что у кредитора предъявил к Рыбалко ряд претензий, сформулировав их в 12 пунктах. В частности, недовольство было связано с нарушением порядка учета и оценки залогового имущества, непроведением инвентаризации вновь выявленного имущества, затягиванием процедуры конкурсного производства предоставлением заведомо несоответствующего закону о банкротстве положения о торгах и др.
Изучив доводы заявителя, суд пришел к выводу, что «Рыбалко показал свою неспособность к надлежащему ведению конкурсного производства в отношении должника, что проявляется в ненадлежащем исполнении им обязанностей конкурсного управляющего, и своими действиями (бездействием) повлек возникновение объективных сомнений в способности надлежащего проведения процедуры в дальнейшем».
Это стало достаточным основанием для его отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего предприятием.
Сам Рыбалко сообщил Mkset, что готовится обжаловать это решение.
Ранее арбитражный управляющий заявлял, что трамваи в Уфе ходят незаконно и подавал в суд заявление об изъятии имущества МУЭТ из пользования УИТ (Управления инфраструктурой транспорта). Мэрия в свою очередь обвиняла Рыбалко в срыве трамвайного движения. В апреле конкурсный управляющий рассказывал Mkset, кто и когда «загнул» уфимский электротранспорт.