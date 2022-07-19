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Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ

19 июля 11:08
Фото: МУЭТ
Заявление об этом подавал представитель комитета кредиторов — экс-начальник транспортного управления мэрии — Олег Хмарин. Суд удовлетворил ходатайство.

Мотивировочная часть определения опубликована в картотеке дел суда. В документе указано, что у кредитора предъявил к Рыбалко ряд претензий, сформулировав их в 12 пунктах. В частности, недовольство было связано с нарушением порядка учета и оценки залогового имущества, непроведением инвентаризации вновь выявленного имущества, затягиванием процедуры конкурсного производства предоставлением заведомо несоответствующего закону о банкротстве положения о торгах и др.

Изучив доводы заявителя, суд пришел к выводу, что «Рыбалко показал свою неспособность к надлежащему ведению конкурсного производства в отношении должника, что проявляется в ненадлежащем исполнении им обязанностей конкурсного управляющего, и своими действиями (бездействием) повлек возникновение объективных сомнений в способности надлежащего проведения процедуры в дальнейшем».

Это стало достаточным основанием для его отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего предприятием.

Сам Рыбалко сообщил Mkset, что готовится обжаловать это решение.

Ранее арбитражный управляющий заявлял, что трамваи в Уфе ходят незаконно и подавал в суд заявление об изъятии имущества МУЭТ из пользования УИТ (Управления инфраструктурой транспорта). Мэрия в свою очередь обвиняла Рыбалко в срыве трамвайного движения. В апреле конкурсный управляющий рассказывал Mkset, кто и когда «загнул» уфимский электротранспорт.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
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