Дело Шевчука о дискредитации Вооруженных сил вновь поступило в суд

Дело по ходатайству самого Шевчука передали в Санкт-Петербург, однако суд не стал его рассматривать. Там указали на недостатки в протоколе. В частности, там не было указано, какими конкретно действиями или словами рок-музыкант дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации.