Тимур Хакимов: «Параллельный импорт в сфере транспорта — важный вопрос! »

Модератор конференции президент Союза транспортников России, председатель Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию Виталий Ефимов сообщил, что транспортный комплекс очень сильно зависит от импорта запасных частей и комплектующих. По некоторым направлениям доля импорта превышает 90%. Проблема импортозамещения очень актуальна, так как в России сейчас насчитывается более 6,5 млн грузовых автомобилей, около 50 млн легковых машин.